Российские лыжницы станцевали на подиуме после победы в эстафете на Олимпиаде-2022
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Российские лыжницы станцевали на подиуме в честь победы в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали историческое золото. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.
Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Примечательно, что сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде впервые с 2006 года.
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