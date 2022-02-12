Китайский конькобежец Тинъюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 м. Арефьев — 6-й

Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Его результат — 34,32. Он обновил олимпийский рекорд.
Серебро Игр в этом виде программы выиграл кореец Ча Мин Кю, уступив Тинъюю 0,07 секунды. Бронзу взял японец Ватару Морисиге (+0,17).
Лучшим из россиян стал Артём Арефьев. В итоговом протоколе он стал седьмым (+0,24).
Конькобежный спорт.
Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. 500 м.
1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32.
2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07.
3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17...
7. Артём Арефьев (Россия) +0,24.
9. Виктор Муштаков (Россия) +0,28.
10. Руслан Мурашов (Россия) +0,31.
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