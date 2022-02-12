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Китайский конькобежец Тинъюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 м. Арефьев — 6-й

Китайский конькобежец Тинъюй выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 м. Арефьев — 6-й
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Китайский конькобежец Гао Тинъюй выиграл золотую медаль на дистанции 500 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Его результат — 34,32. Он обновил олимпийский рекорд.

Серебро Игр в этом виде программы выиграл кореец Ча Мин Кю, уступив Тинъюю 0,07 секунды. Бронзу взял японец Ватару Морисиге (+0,17).

Лучшим из россиян стал Артём Арефьев. В итоговом протоколе он стал седьмым (+0,24).

Конькобежный спорт.
Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. 500 м.

1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32.
2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07.
3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17...
7. Артём Арефьев (Россия) +0,24.
9. Виктор Муштаков (Россия) +0,28.
10. Руслан Мурашов (Россия) +0,31.

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Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
12 февраля 2022, суббота. 11:53 МСК
Окончено
1
Гао Тинъюй
Китай
34.32
2
Ча Мин Кю
Южная Корея
+0.07
3
Ватару Морисигэ
Япония
+0.17
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