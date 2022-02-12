Юлия Ступак — об эстафете: бесило, когда наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала выступление в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Сборная России в составе Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото.



«Хотелось бы второй круг получше пройти, но торкнуло. Меня так бесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали. Слава богу, у меня так хорошо ехали лыжи, что никого рядом не было», – цитирует Ступак «Матч ТВ».

Участницы российского эстафетного квартета выиграли своё первое золото на Олимпийских играх.

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