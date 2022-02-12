Сборная России превзошла результат ОИ-2018 по количеству завоёванных золотых медалей

Сборная России в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) превзошла результат по количеству завоёванных золотых наград, показанный на прошлых зимних Играх в Пхёнчхане (Южная Корея).

Сегодня, 12 февраля, российские лыжницы (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова) принесли команде третье золото, выиграв эстафету. Ранее наград высшей пробы удостоились лыжник Александр Большунов и фигуристы в командном первенстве.

В 2018 году в Пхёнчхане россияне взяли два золота, победив в женском одиночном катании (Алина Загитова) и в хоккее.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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