Татьяна Сорина поделилась эмоциями от победы в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Татьяна Сорина поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Сориной, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.

«Мы настраивались на золото, я верила. Мне кажется, все мы заслужили эту медаль. Мы очень рады», — сказала Сорина в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.



Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай



1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

4. Финляндия +21,2.

5. Норвегия +28,8.