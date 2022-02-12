«Мы знали, что 5 км — её коронная дистанция». Тренер сборной России Сорин — о Степановой

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Не удивились, что немки долго держались. Мы знали, что у них достаточно сильная команда. Был вопрос по Крель, насколько она сейчас сильна. Тут она не показывала высоких результатов, и лучшие её гонки — в спринте. Дистанция 5 км тем и интересна, что нельзя точно по [длинным] дистанциям сказать, кто из спортсменок лучше пробежит 5 км. Также нельзя по спринту сказать, кто лучше пробежит 5 км.

Вероника и 10 км может хорошо пробежать, она в этом году показывала. И мы знали, что для неё спринт — слишком короткая дисциплина, там много зависит от удачи. Здесь ей удача не улыбнулась, потому что её забег был гораздо медленнее, чем первый забег. Тут только удача могла ей помочь. Но мы знали, что 5 км — это её коронная дистанция на данный момент, и больше готовились к спринту и к пятёрке, чем к десятке. С виду кажется, что у Вероники всё было легко в плане подготовки. На самом деле было очень много переживаний на её счёт. Она сама расскажет, если надо. До последнего, за месяц до подготовки мы не были уверены, насколько она может подвестись к Олимпийским играм. Потому что то одна проблема, то другая её преследовали. Мы не могли выполнить весь объём работы. Слава богу, для 5 км, для спринта мы смогли всё сделать и подвести её в хорошем состоянии. И сама она психологически умеет настраиваться — не знаю, как у неё это получается. С детства, видимо, её так научили. Она точно знает, где и когда ей надо выступить, и не перегорает», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.