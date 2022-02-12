Вероника Степанова: на последних метрах до финиша чуть не расплакалась

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Степановой, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

«Последние метры до финиша? Я чуть не расплакалась, понимала, что вот она — медаль. Эмоции невозможно передать», — сказала Степанова в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.