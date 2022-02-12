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Губерниев — о золоте в эстафете: готов перед каждой девушкой встать на колени. Плачу!

Губерниев — о золоте в эстафете: готов перед каждой девушкой встать на колени. Плачу!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафетной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Золото выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Глаза на мокром месте! Плачу от счастья! Перед каждой готов встать на колени. Невероятная гонка, никаких сил нет. Героини», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай
1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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