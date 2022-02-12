Ступак — о победе в эстафете на Олимпиаде: книгу напишу, и прочитаете потом

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Ступак, выступали Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«А мы расплакались. Я книгу напишу, и прочитаете потом. Всё было сложно. У всех нас был сложный путь. Мы не очень долго обсуждали этот момент, чего хотим. Но все понимали, зачем мы сюда приехали», — сказала Ступак в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.