Терезе Йохауг — после неудачи в эстафете: хочу вернуться и показать свою силу

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась настроем на оставшуюся часть Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) после выступления в эстафете.

Золото выиграла Россия, серебро завоевала Германия, бронзу — Швеция. Норвежки после падения на первом этапе Тириль Уднес Венг стали лишь пятыми. За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Конечно же, я хочу продолжить выигрывать здесь медали. Знаю, что в следующее воскресенье у нас будет гонка на 30 километров. Жду её с нетерпением. Хочу вернуться и показать свою силу», — сказала Йохауг после финиша эстафеты.

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