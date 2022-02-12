Сорин — об эстафете: Степанова абсолютно сознательно не кинулась за немкой

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«По движениям было видно, что Вероника абсолютно сознательно не кинулась за немкой. Она сразу почувствовала ту скорость, с которой надо идти. Менее опытная спортсменка могла бы просто кинуться за немкой, которая пошла быстрее всех — быстрее преследовательниц и Вероники. А Вероника по скорости начала как группа, которая была за ней. В конце длинного подъёма на первом круге она стала прибавлять и догонять немку.

Перед гонкой по Тане (Сориной) никаких переживаний не было. На удивление она эмоционально не сильно отреагировала на свой плохой результат в классике. После скиатлона она была в совсем удручающем психологическом состоянии, 2-3 дня ей понадобилось.

А после классики, хоть результат и был неудовлетворительным, она была в хорошем расположении духа, понимала, что может бороться в эстафете. Конечно, сейчас у неё были проблемы с лыжами. Не могу понять, почему на спусковой части соперницы у неё так много отыграли. Психологически и физически она была хорошо готова к эстафете», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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