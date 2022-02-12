Тириль Уднес Венг — о столкновении с латвийкой: я вдруг лежала на снегу и теряла время

Норвежская лыжница Тириль Уднес Венг прокомментировала столкновение с латвийской лыжницей Патрицией Эйдукой на первом этапе эстафеты в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Мы шли в большой группе. Не знаю, сколько нас там было, но мы плотно ехали за сборной России. И на одном из спусков… Я не знаю, что это было. Я вдруг лежала на снегу и теряла время. Пыталась сократить отставание, но не слишком получилось. Было много адреналина, норвежская команда меня хорошо поддерживала. У меня нет проблем с формой, лыжи тоже хорошо ехали. Но это не то, о чём я мечтала», — сказала Венг после финиша эстафеты.
Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжницы. Серебряные медали гонки достались сборной Германии, а замкнули тройку лучших спортсменки из Швеции. Норвегия заняла 5-е место.
- 12 февраля 2022
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