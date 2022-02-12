Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост после победы в эстафете на Олимпиаде

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китае). Золото также выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

«За страну! Команда! Спасибо!» — написала Степанова.

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

4. Финляндия +21,2.

5. Норвегия +28,8.

Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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