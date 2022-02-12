Сорина — о своём этапе в эстафете: задачу ставила выше — хотелось убежать

Российская лыжница Татьяна Сорина рассказала о своём этапе в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Сориной, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.

«Я не переживала. У меня была задача просто бежать свою гонку – 5 км, как будто с раздельного старта. Неожиданность была для меня в том, что нам передали эстафету вместе с немкой. Это было мне на руку, так как на спуске хотелось отрабатывать вместе. Я пыталась убежать на подъёме, но на спусковых частях у меня не получалось сохранить отрыв: может быть, где-то лыжи плохо сработали, где-то я плохо прохожу спуски. Задачу ставила выше – хотелось убежать», — передаёт слова Сориной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.