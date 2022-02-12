Степанова высказалась о завоевании золотой медали на Олимпийских играх в эстафете

Российская лыжница Вероника Степанова поделилась эмоциями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Степановой, выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

«Это особенный день, вне всяких сомнений. Было очень тяжело, потому что мы выиграли прошлую эстафету на Кубке мира, и многие знали, что мы в фаворитах. Поэтому нам говорили: «Вы обязаны победить, обязаны победить». И я подумала: «Окей, нам нужно показать хороший результат». Сделала то, на что способна. Поняла, что золото наше, наверное, когда приближалась к стадиону, на последнем круге. Многие тренеры и персонал давали мне всю информацию», — сказала Степанова после гонки.

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