Российская лыжница Татьяна Сорина: знала, что на финише немки не будут нам соперницами
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Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала победу российской команды в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). За сборную России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«У меня укладывается в голове мысль о том, что я олимпийская чемпионка. Я настраивалась на это и верила в победу. Конечно, нельзя заранее вешать медали на шею, но я чувствовала, что мы выиграем эстафету. Окончательно я это поняла, когда Вероника начала бежать свой этап, и я увидела, что отставание не сокращается от шведок. Я понимала, что финиш она не отдаст. Я знала, что на финише немки не будут нам соперницами», — передаёт слова Сориной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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