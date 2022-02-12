Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Тренер сборной России объяснил, почему Терезе Йохауг не смогла догнать Наталью Непряеву

Тренер сборной России объяснил, почему Терезе Йохауг не смогла догнать Наталью Непряеву
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление россиянок в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграла золото.

«Было ожидаемо, что Йохауг не догонит Непряеву? Да, потому что, во-первых, это всего пять километров, во-вторых, Йохауг здесь в классике почему-то не показывает тех скоростей, которые она показывала. Или, может, наоборот, другие спортсменки приблизились к ней по скорости. В то, что Йохауг не сможет на пяти километрах большое количество секунд отыграть, это было предсказуемо.

Все эмоции были внутри до гонки. Были переживания, потому что для победы в эстафете все девчонки должны сработать без сбоев. Чтобы ни один спортсмен не просел на своём этапе. Это была самая непредсказуемая эстафета за последние годы на крупных турнирах.

У Тани не самые лучшие кондиции тут на Олимпиаде. По Веронике переживания были, но в меньшей степени. Из тех спортсменов, с кем я тренируюсь, больше переживаний было по Тане. Потому что именно с ней мы не смогли подвестись к Олимпийским играм на пике формы», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новость по теме
Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост после победы в эстафете на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022