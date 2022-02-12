Тренер сборной России объяснил, почему Терезе Йохауг не смогла догнать Наталью Непряеву

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил выступление россиянок в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграла золото.

«Было ожидаемо, что Йохауг не догонит Непряеву? Да, потому что, во-первых, это всего пять километров, во-вторых, Йохауг здесь в классике почему-то не показывает тех скоростей, которые она показывала. Или, может, наоборот, другие спортсменки приблизились к ней по скорости. В то, что Йохауг не сможет на пяти километрах большое количество секунд отыграть, это было предсказуемо.

Все эмоции были внутри до гонки. Были переживания, потому что для победы в эстафете все девчонки должны сработать без сбоев. Чтобы ни один спортсмен не просел на своём этапе. Это была самая непредсказуемая эстафета за последние годы на крупных турнирах.

У Тани не самые лучшие кондиции тут на Олимпиаде. По Веронике переживания были, но в меньшей степени. Из тех спортсменов, с кем я тренируюсь, больше переживаний было по Тане. Потому что именно с ней мы не смогли подвестись к Олимпийским играм на пике формы», — передаёт слова Сорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.