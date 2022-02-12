Тихонов — о золоте в эстафете: я плакал! Девушки — героини

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Я плакал после золота! Я видел все предыдущие победы. Поколение Кулаковой, Сметаниной, Мухачёвой. Очень дорогого стоит через 16 лет стать первыми. Все звенья сработали, как единая цепочка, всё как надо. Победили, значит, девушки — героини! Они заслужили всяческих похвал», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Золото выиграла Россия, серебро завоевала Германия, бронзу — Швеция. Норвежки после падения на первом этапе Тириль Уднес Венг стали лишь пятыми.
- 12 февраля 2022
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