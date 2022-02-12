Татьяна Сорина: на Олимпиаде форма у меня не та, что хотелось

Российская лыжница Татьяна Сорина после победной эстафеты рассказала о своей форме на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Почему не удалось меня подвести к Олимпиаде как надо? Не знаю, в чём причина. Может быть, в горах так бежится. Форма у меня не та, что хотелось. Я настраивалась на то, что у меня будет лучшая форма на Олимпиаде, но в этом сезоне не получилось.
У меня не было опасений того, что я не попаду в состав. Если бы сегодня было серебро, то я была бы не так удовлетворена, как золотой медалью, потому что олимпийское золото в эстафете лучше, чем личная медаль.
Я верила в команду и была уверена в Веронике. Когда они уходили с немкой, я была уверена, что она не отдаст эту победу. Елена Валерьевна сказала, что мы молодцы и умнички. Сегодня все до слёз были рады», — передаёт слова Сориной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 12 февраля 2022
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