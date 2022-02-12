Ступак — об эстафете: злость была, было желание с самых первых метров ехать и разбираться

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась впечатлениями от завоевания золота в эстафете на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В составе российской команды, помимо Ступак, выступали Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

«Я всегда переживаю большую гамму чувств и эмоций. В моей карьере это уже норма. Также это нормально для каждого профессионального спортсмена. Я не то чтобы хотела заканчивать карьеру. Это было сказано в порыве. В душе у меня нет такого желания. Это было просто от обиды. Но сегодня у меня тоже не самое лучшее самочувствие. Хотелось бы, чтобы оно было ещё лучше.

Думаю, у меня сегодня хорошо работали лыжи, лучше, чем у норвежек и шведок, поэтому я привезла такой отрыв. Злость? Да, она была. Не хотелось отсиживаться, было желание с самых первых метров ехать и разбираться. Но тактика была другая – первый круг посмотреть, а дальше начинать наяривать. Но я поняла, что у меня очень хорошо едут лыжи и смысла нет», — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Именно финишный этап Степановой позволил россиянкам выиграть олимпийскую гонку. На последнем круге эстафеты Вероника уверенно разобралась с немецкой лыжницей Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

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