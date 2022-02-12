Немецкая лыжница Заюрбрай: не могу поверить, что мы завоевали серебро. Просто потрясающе

Немецкая лыжница Катерине Заюрбрай прокомментировала завоевание серебряных медалей в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Не могу поверить, что мы завоевали серебро. Мечта стала реальностью. Просто потрясающе, мы очень рады. В это невозможно сейчас поверить», — сказала Заюрбрай после финиша эстафеты.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжницы. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Четвёртыми стали финские лыжницы. Норвежская команда заняла 5-е место.



Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай



1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

4. Финляндия +21,2.

5. Норвегия +28,8.