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Тихонов — о спринте: Логинов и Латыпов палят как из пулемёта. Огромная ошибка!

Тихонов — о спринте: Логинов и Латыпов палят как из пулемёта. Огромная ошибка!
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал неудачную стрельбу российских биатлонистов Александра Логинова и Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине. Латыпов допустил три промаха, Логинов — четыре.

«Это биатлон. Плохо, что Логинов и Латыпов палят как из пулемёта. Саша в этом неправ абсолютно. Бах-Бах-Бах! Латыпов три поражает и захлёбывается. Ну отложи! Сделай вдох. Огромная ошибка», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).

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