Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Логинов проиграл Й. Бё ходом более минуты в спринте на ОИ-2022, Латыпов — 36 секунд

Логинов проиграл Й. Бё ходом более минуты в спринте на ОИ-2022, Латыпов — 36 секунд
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Лучшим на лыжне среди россиян стал Эдуард Латыпов, он проиграл младшему Бё более 36 секунд. Примечательно, что худшую скорость среди россиян показал чемпион мира 2020 года в этой дисциплине Александр Логинов.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины. Ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 21.39,3
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +26,9 секунды
3. Эдуард Латыпов (Россия) +36,1
9. Максим Цветков (Россия) +53,5
16. Даниил Серохвостов (Россия) +1.01,6
18. Александр Логинов (Россия) +1.09,7

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022