Логинов проиграл Й. Бё ходом более минуты в спринте на ОИ-2022, Латыпов — 36 секунд

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал лучший ход в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Лучшим на лыжне среди россиян стал Эдуард Латыпов, он проиграл младшему Бё более 36 секунд. Примечательно, что худшую скорость среди россиян показал чемпион мира 2020 года в этой дисциплине Александр Логинов.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины. Ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 21.39,3

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +26,9 секунды

3. Эдуард Латыпов (Россия) +36,1

9. Максим Цветков (Россия) +53,5

16. Даниил Серохвостов (Россия) +1.01,6

18. Александр Логинов (Россия) +1.09,7

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