Сундлинг — о бронзе лыжной эстафеты: Пярмякоски была очень близка

Шведская лыжница Йонна Сундлинг прокомментировала завоевание бронзовых медалей женской эстафеты в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Очень приятно, что удалось выиграть борьбу, быть впереди Финляндии. Пярмякоски была очень близка в концовке, и здорово, что я всё-таки смогла опередить её в борьбе за медаль. Но это была очень тяжёлая гонка», — сказала Сундлинг после гонки.

Напомним, женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине (Китай) в эстафете 4x5 км. В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии.

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