Драчёв: Цветков сделал всё, что мог. Можно уверенно сказать — ребята отработали хорошо

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиян в спринте на Олимпиаде в Пекине. Лучшим из российских биатлонистов стал Максим Цветков, занявший четвёртое место.



«Цветков сделал всё то, что мог. Просто здесь соперники были сильнее. Он показал максимальный на сегодняшний день результат. Только ошибки соперников смогли бы принести нам медаль. И Тарьей Бё, и Йоханнес Бё, и Майе отстреляли со штрафом и крутили круги. А Максим не откручивался, шёл на ноль. Но это сегодня его максимальный результат.



Можно уверенно сказать, что ребята хорошо отработали. Мне понравился и Латыпов. К сожалению, первый рубеж не очень – два штрафных круга. Тут, конечно, надо смотреть, почему так получилось. Обидно, ведь шансы у ребят были. Но это биатлон, такие шансы были не только у наших. Посмотрите, много спортсменов из Франции и Швеции – все тоже выходили на штрафные круги.



Про Логинова мне сейчас трудно что-то сказать. Кажется, что он просто очень сильно хотел победить. Но не получилось. Серохвостов – это вообще наше будущее. Конечно, очень обидно, что два последних выстрела он промазал. Просто немножко не выдержал», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



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