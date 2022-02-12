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«Нужно поспать». Немецкая лыжница Карль прокомментировала завоевание серебра в эстафете

«Нужно поспать». Немецкая лыжница Карль прокомментировала завоевание серебра в эстафете
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Немецкая лыжница Виктория Карль прокомментировала завоевание серебряных медалей в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«У меня нет слов, чтобы это описать. Просто невероятно. Мне нужно поспать, и на следующий день я скажу: «Хорошо, у нас есть серебряная медаль», — сказала Карль после финиша эстафеты.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжницы. Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции. Четвёртыми стали финские лыжницы. Норвежская команда заняла 5-е место.

Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.
4. Финляндия +21,2.
5. Норвегия +28,8.

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