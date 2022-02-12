Норвежец Тарьей Бё в 33 года завоевал первую личную медаль на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион в эстафете, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё впервые завоевал личную медаль на Олимпиаде.

33-летний Бё стал бронзовым призёром спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), гонку выиграл его младший брат Йоханнес, серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе.

Олимпийские игры – 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 25,5 (1 промах).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2)…

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3)…

19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2)…

33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

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