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Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужского спринта на Олимпиаде

Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужского спринта на Олимпиаде
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги мужской биатлонной спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвёртое место.

«Ужасно обидно за Цветкова. Но это признак олимпийской готовности. Поборется в преследовании. Свою медаль ещё возьмёт.

Латыпов сохраняет шанс для борьбы в преследовании, вряд ли Логинов, вряд ли Серохвостов. Я надеялся на лучшее, обидно за эту гонку», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).
4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).

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