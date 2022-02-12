Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужского спринта на Олимпиаде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил итоги мужской биатлонной спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Максим Цветков, занявший четвёртое место.



«Ужасно обидно за Цветкова. Но это признак олимпийской готовности. Поборется в преследовании. Свою медаль ещё возьмёт.



Латыпов сохраняет шанс для борьбы в преследовании, вряд ли Логинов, вряд ли Серохвостов. Я надеялся на лучшее, обидно за эту гонку», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).



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