Немецкая лыжница Крель: старалась сидеть за Степановой, но она была слишком хороша

Немецкая лыжница Софи Крель прокомментировала завоевание серебряных медалей в эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Много эмоций, всё как во сне. Наверное, мне нужно какое-то время, и тогда я смогу осознать, что мы только что сделали. Конечно, серебро — это неожиданность, но мы все проводили хорошие гонки в последние дни.

Для меня было непривычно стартовать впереди России. И мне хотелось начать этап немного от обороны. Думала, что Степанова, возможно, подъедет ко мне раньше и мы пойдём вместе. Но это случилось только на втором круге. После этого старалась сидеть за ней, но она была слишком хороша. И в конце я лишь пыталась делать то, что было в моих силах.



Я чувствовала, что соперницы сзади приближаются. Начинала нервничать и старалась дойти как можно быстрее. Было очень важно завоевать медаль. Это хороший результат для всей команды. Думаю, не только для нас, спортсменок, но и для тренеров и сервисменов. Все счастливы, что у нас есть повод отпраздновать медали», — сказала Крель после финиша эстафеты.