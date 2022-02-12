Юлия Ступак — о настрое на эстафету: мне прямо хотелось всех расхреначить

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала победу в эстафете на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я благодарила господа бога, вселенную, себя, девчонок, всех потому, что я понимала. Это история и мы заслужили и очень хотели, мы для этого ехали сюда. Мы не считали себя фаворитами и не читали, что пишут в комментариях, но считали, что можем выиграть, и мы говорили об этом. Это не было самоцелью, хотелось испытать себя. Настрой был очень крутой и злой (смеётся). Мне прямо хотелось расхреначить всех (дружелюбная подача), но на второму кругу меня начало подшатывать, однако лыжи хорошо катили, был запас.

Я если чувствую силы в себе, то поеду сразу, а если не ощущаю, то буду отсиживаться. Я ощутила силы и желание, что хочу эту медаль! Я хочу именно золотую. У меня уже есть две бронзы, а я хочу золото, и она у меня сегодня будет. Я хочу танцевать после победы, но негде (смеётся).

Олимпиада удалась. Сегодня мы погуляем, а дальше всё! Надо настроиться на спринтерскую эстафету!» — передаёт слова Ступак корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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