Даниил Серохвостов: я на Олимпиаде неконкурентноспособен. В спринте меня накрыло

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился эмоциями после выступления в спринте на Олимпиаде в Пекине. Он занял 19-е место, совершив два промаха.
«Пока от гонки только расстройство. Я мог закрыть две последние мишени, но первый промах ушёл выше, а второй промах — я не перевёл и сразу же в эту же мишень стрелял. Поторопился скорее всего и туда же наверх ушёл.
Мне хотелось уже выступать, бежать гонки. Потому что где-то около 20 дней я без стартов. Прям охота было бежать. Сегодня я думал, что выступлю намного лучше даже с теми же двумя промахами. Возможно, так высота давит, и поэтому тяжело бежится. Возможно, какое-то упущение в подводке к Олимпиаде было. Может, где-то перебрали, может, где-то не довелись к стартам. Ощущения явно не такое, как было на Кубке мира. Даже самые тяжёлые гонки я был конкурентоспособен, а здесь абсолютно нет. Хотя здесь на тренировках всё было прекрасно.
Сегодня я пытался ехать первый круг потише, чтоб меня не накрыло к концу, но это не получилось — я ехал тихо, но меня всё равно накрыло. Завтра я просто начну с первого круга долбить, и на сколько хватит», — передаёт слова Серохвостова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 12 февраля 2022
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