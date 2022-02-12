Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Латыпов занял 11 место, допустив 3 промаха.
«Состояние неплохое. Сегодня получилось отработать в функциональном плане.
На стрельбе лёжа казалось, что я всё контролирую. Но выстрелы ушли, видимо, из-за того, что ветер стих или ещё что-то. Нужно уточнить, посмотреть и сопоставить со своими ощущениями.
Всё также готовимся, настраиваемся. Настроение хорошее, рабочее.
Нормальная позиция для атаки на пасьют? Конечно, нормальная. Это биатлон. Нужно стараться и никогда не сдаваться. Я уверен, что всё получится, и завтра можно постараться и побороться.
Понятно, что ещё есть куда прибавить, но самочувствие достаточно хорошее. Надеюсь, что завтра будет ещё лучше, и всё сложится и со стрельбой, и с ходом», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чепионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 12 февраля 2022
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:34
-
13:30
-
13:29
-
13:28
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:17
-
13:17
-
13:16
-
13:16
-
13:15
-
13:14
-
13:12
-
13:12
-
13:12
-
13:09
-
13:09
-
13:06
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:58
-
12:58
-
12:53
-
12:52
-
12:52