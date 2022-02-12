Эдуард Латыпов прокомментировал 11-е место в спринте на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Латыпов занял 11 место, допустив 3 промаха.

«Состояние неплохое. Сегодня получилось отработать в функциональном плане.

На стрельбе лёжа казалось, что я всё контролирую. Но выстрелы ушли, видимо, из-за того, что ветер стих или ещё что-то. Нужно уточнить, посмотреть и сопоставить со своими ощущениями.

Всё также готовимся, настраиваемся. Настроение хорошее, рабочее.

Нормальная позиция для атаки на пасьют? Конечно, нормальная. Это биатлон. Нужно стараться и никогда не сдаваться. Я уверен, что всё получится, и завтра можно постараться и побороться.

Понятно, что ещё есть куда прибавить, но самочувствие достаточно хорошее. Надеюсь, что завтра будет ещё лучше, и всё сложится и со стрельбой, и с ходом», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чепионата» Андрей Шитихин.

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