Журова: по количеству медалей в разных видах спорта мы обходим и норвежцев, и немцев

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о выступлении российских биатлонистов в спринте на Олимпиаде в Пекине.



«Всегда обидно, когда находишься в полушаге от подиума. На фоне золотой медали в лыжных гонках, очень хочется, чтобы подтянулся и биатлон.



Если открыть медальный зачёт, то у России завоёваны разные медали уже в восьми видах спорта. Это один из основных результатов Олимпийских игр, именно к этому стремится наша страна. Может быть, кто-то хочет развивать только один вид спорта, как голландцы – завоёвывать медали только в конькобежном спорте. Да, в общекомандном зачёте по золотым медалям они очень высоко и сейчас нас опережают.



Мы же говорим о том, что хотим дать нашим детям возможность заниматься разными видами спорта, а не зацикливаться на одном. Вот это важнее. По количеству медалей, завоёванных в разных видах спорта, мы обходим и норвежцев, и немцев. Поэтому с четвёртым местом, я думаю, так же. Это просто очень хороший показатель развития спорта», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.