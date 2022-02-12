CAS опубликовал новую информацию о рассмотрении дела Камилы Валиевой
Поделиться
Выездная панель Спортивного арбитражного суда начнёт рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск, сообщает официальный сайт CAS. Заседание пройдёт в формате видео-конференции.
Сегодня, 12 февраля, CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера суд принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.
Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:54
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:34
Партнерский контент