CAS опубликовал новую информацию о рассмотрении дела Камилы Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда начнёт рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск, сообщает официальный сайт CAS. Заседание пройдёт в формате видео-конференции.

Сегодня, 12 февраля, CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера суд принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.

Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.

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