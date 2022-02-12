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CAS опубликовал новую информацию о рассмотрении дела Камилы Валиевой

CAS опубликовал новую информацию о рассмотрении дела Камилы Валиевой
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Выездная панель Спортивного арбитражного суда начнёт рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск, сообщает официальный сайт CAS. Заседание пройдёт в формате видео-конференции.

Сегодня, 12 февраля, CAS зарегистрировал апелляцию от Международного союза конькобежцев (ISU). Вчера суд принял апелляции МОК и ВАДА на приостановку отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат.

Решение по ситуации с допуском Валиевой к участию в личном турнире будет объявлено во второй половине дня 14 февраля.

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