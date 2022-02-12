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Январскую допинг-пробу Камилы Валиевой с чемпионата Европы проверили быстрее декабрьской

Январскую допинг-пробу Камилы Валиевой с чемпионата Европы проверили быстрее декабрьской
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Допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, сданные в середине января в Таллине (Эстония) во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, сданные на чемпионате России в Санкт-Петербурге — хотя обеими пробами в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Отметим, что и чемпионат России, и чемпионат Европы Валиева уверенно выиграла.

Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

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