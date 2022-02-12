Мама Непряевой: после разделки не трогали дочку. Ситуация была трагичная
Поделиться
Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, призналась, что семья не контактировала с дочерью после гонки на 10 км на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Наталья финишировала всего в 0,1 секунды от финской лыжницы Кристы Пярмякоски, ставшей третьей.
«В дни между четвёртым местом в разделке и эстафетой мы вообще не трогали Наташу, не общались. Потому что ситуация была трагичная — проиграть 0.1 секунду в разделке. В оставшихся гонках всё будет зависеть от состояния. Главное, что у девчонок появилась уверенность, а остальное придёт. Но желающих завоевать медали в оставшихся гонках много», — сказала Ирина Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:54
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:35
Партнерский контент