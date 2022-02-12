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Мама Непряевой: после разделки не трогали дочку. Ситуация была трагичная

Мама Непряевой: после разделки не трогали дочку. Ситуация была трагичная
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Ирина Непряева, мама российской лыжницы Натальи Непряевой, призналась, что семья не контактировала с дочерью после гонки на 10 км на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай). Напомним, Наталья финишировала всего в 0,1 секунды от финской лыжницы Кристы Пярмякоски, ставшей третьей.

«В дни между четвёртым местом в разделке и эстафетой мы вообще не трогали Наташу, не общались. Потому что ситуация была трагичная — проиграть 0.1 секунду в разделке. В оставшихся гонках всё будет зависеть от состояния. Главное, что у девчонок появилась уверенность, а остальное придёт. Но желающих завоевать медали в оставшихся гонках много», — сказала Ирина Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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