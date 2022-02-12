Цветков провёл вторую стрельбу медленнее Т. Бё на 7 секунд. На финише их разделила секунда

Российский биатлонист Максим Цветков медленнее норвежца Тарьея Бё провёл стрельбу стоя в спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Россиянин провёл на рубеже 30,4 секунды, норвежец – 23,8.

В итоге на финише Цветкова, отстрелявшегося чисто, и старшего Бё с одним промахом разделили 1,7 секунды. Тарьей завоевал бронзу, Цветков стал четвёртым.

Примечательно, что Цветков ранее занял также четвёртое место в индивидуальной гонке.

Олимпийские игры — 2022. Биатлон. Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание +25,5 (1 промах).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1 промах).

4. Максим Цветков (Россия) +40,6 (0).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +52,0 (1).

6. Мартин Понсилуома (Швеция) +53,7 (2).

11. Эдуард Латыпов (Россия) +1.14,4 (3).

19. Даниил Серохвостов (Россия) +1.37,6 (2).

33. Александр Логинов (Россия) +2.15,1 (4).

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