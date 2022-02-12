Юрист рассказала об американском арбитре CAS, который будет участвовать в деле Валиевой

Юрист Анна Анцелиович рассказала об американском арбитре Джеффри Бенце, который будет рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Помимо Бенца, работать над делом будут арбитры Фабио Иудика (Италия) и Весна Бергант Ракочевич (Словения).



«Самый знаменитый из арбитров — Джеффри Бенц. Он обычно поддерживает спортсменов. Хотя у него разные были решения. У него большой опыт в таких делах. Поэтому думаю, что к нему все будут прислушиваться. Хотя странно, что не он назначен главным», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, но из-за ситуации с допинг-тестом церемония награждения до сих пор не состоялась.