Юрист Анцелиович: вероятно, CAS объявит решение по Валиевой 14 февраля

Юрист Анна Анцелиович рассказала о процедуре рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Обычно слушание длится около трёх-пяти часов. Никогда CAS сразу не выносит решение. Они будут думать. Наиболее вероятный вариант, что решение они объявят только 14-го числа. Хотя в практике были случаи, когда откладывали и до последнего момента», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, но из-за ситуации с допинг-тестом церемония награждения до сих пор не состоялась.