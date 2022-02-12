Юрист Анцелиович: вероятно, CAS объявит решение по Валиевой 14 февраля

Юрист Анна Анцелиович рассказала о процедуре рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Обычно слушание длится около трёх-пяти часов. Никогда CAS сразу не выносит решение. Они будут думать. Наиболее вероятный вариант, что решение они объявят только 14-го числа. Хотя в практике были случаи, когда откладывали и до последнего момента», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее CAS зарегистрировал апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке отстранения 15-летней фигуристки, допинг-проба которой дала положительный результат. Валиева в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине, но из-за ситуации с допинг-тестом церемония награждения до сих пор не состоялась.
- 12 февраля 2022
-
15:11
-
15:11
-
15:06
-
15:04
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:46
-
14:46
-
14:42
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:31
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:05
-
14:05
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:54
-
13:54
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:39