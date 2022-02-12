Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Журналист, задавший Большунову вопрос про допинг, ничего не спросил у российских лыжниц

Журналист, задавший Большунову вопрос про допинг, ничего не спросил у российских лыжниц
Комментарии

Американский журналист Натаниэль Херц, который на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову и норвежке Терезе Йохауг, не стал ничего спрашивать у российских лыжниц, выигравших эстафету, на пресс-конференции.

Золото в эстафете выиграли россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Вторыми финишировали немки, третьими – шведки.

Примечательно, что Херц не молчал всю пресс-конференцию, он задал нейтральный вопрос немецким лыжницам.

Напомним, Херц после вопроса Большунову сообщил, что в соцсетях получил от одного из россиян послания, в которых тот угрожал его убить.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022