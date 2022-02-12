Журналист, задавший Большунову вопрос про допинг, ничего не спросил у российских лыжниц

Американский журналист Натаниэль Херц, который на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) задал вопрос о допинге российскому лыжнику Александру Большунову и норвежке Терезе Йохауг, не стал ничего спрашивать у российских лыжниц, выигравших эстафету, на пресс-конференции.

Золото в эстафете выиграли россиянки Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Вторыми финишировали немки, третьими – шведки.

Примечательно, что Херц не молчал всю пресс-конференцию, он задал нейтральный вопрос немецким лыжницам.

Напомним, Херц после вопроса Большунову сообщил, что в соцсетях получил от одного из россиян послания, в которых тот угрожал его убить.

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