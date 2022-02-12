Фийон Майе — о трассе ОИ: непросто проходить её, потому что приходится постоянно толкаться

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал завоевание серебряной медали в мужском спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Сегодня я в целом доволен. Был один неточный выстрел, но рад, что смог попасть на подиум. Я завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке, а теперь вновь буду на подиуме. Это очень хорошо. Снег здесь очень медленный. Непросто проходить трассу на лыжах, потому что приходится постоянно толкаться», — сказал Фийон Майе после гонки.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 завершился мужской спринт. Его выиграл норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Серебряную медаль завоевал француз Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тарьей Бё.

Лучший результат среди россиян показал Максим Цветков, который стал четвёртым.

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