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Три российских летающих лыжника вышли в финальный раунд прыжков на Олимпиаде-2022

Три российских летающих лыжника вышли в финальный раунд прыжков на Олимпиаде-2022
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Три российских летающих лыжника вышли в финальный раунд в соревнованиях на трамплине HS-140 в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Для попадания в решающий этап спортсменам нужно было попасть в топ-30. Это удалось Данилу Садрееву (130,2 балла), Роману Трофимову (128,8) и Евгению Климову (126,8). Не смог пройти дальше Михаил Назаров (118,4).

Финальный раунд прыжков стартует в 15:00 мск.

7 февраля сборная России в составе в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.

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Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
12 февраля 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Рёю Кобаяси
Япония
147.0
2
Мариус Линдвик
Норвегия
144.8
3
Тими Зайц
Словения
140.7
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Новости. Олимпиада 2022
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