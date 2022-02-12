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«Невероятная история». Братья Бё оценили то, что вместе попали на олимпийский подиум

«Невероятная история». Братья Бё оценили то, что вместе попали на олимпийский подиум
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Норвежские биатлонисты братья Йоханнес и Тарьей Бё прокомментировали то, что вместе поднялись на личный подиум спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мы гордимся тем, что можем стоять здесь вместе с братом. Мы вдвоём на подиуме — первое и третье места. Исполнилась наша большая мечта», — сказал Йоханнес после гонки.

«Это была наша большая мечта — быть вместе на подиуме на Олимпиаде. Я на пять лет старше Йоханнеса, но мы уже 10 лет вместе боролись на Кубке мира. Мы уже делали это на чемпионатах мира, а здесь выиграли смешанную эстафету и теперь взяли вместе личные медали. Невероятная история», — добавил Тарьей.

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