Вероника Степанова: неужели после нашей победы президент не будет смотреть лыжные гонки?
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Российская лыжница Вероника Степанова ответила на вопрос о популяризации своего вида спорта в стране.
«Владимир Владимирович не обращал достаточное внимание на лыжи? Ох! Надеюсь, сегодня я сделала всё возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки?
На что пойдут призовые? Ха-ха! Пока не думала, на что потрачу их. Может, потом напишу об этом у себя в «инстаграме».
Почему у меня на маске надпись «We will ROC you»? Потому что это наш девиз! Был ещё вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег», — приводит слова Степановой Sport24.
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