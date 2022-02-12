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Вероника Степанова: неужели после нашей победы президент не будет смотреть лыжные гонки?

Вероника Степанова: неужели после нашей победы президент не будет смотреть лыжные гонки?
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Российская лыжница Вероника Степанова ответила на вопрос о популяризации своего вида спорта в стране.

«Владимир Владимирович не обращал достаточное внимание на лыжи? Ох! Надеюсь, сегодня я сделала всё возможное, чтобы президент полюбил лыжи! Неужели после такого он не будет смотреть лыжные гонки?

На что пойдут призовые? Ха-ха! Пока не думала, на что потрачу их. Может, потом напишу об этом у себя в «инстаграме».

Почему у меня на маске надпись «We will ROC you»? Потому что это наш девиз! Был ещё вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег», — приводит слова Степановой Sport24.

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Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Вероника Степанова, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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