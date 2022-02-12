Фрида Карлссон: сегодня я видела звёзды

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о своём состоянии после женской эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Шведская команда заняла 3-е место в гонке.

«Сегодня я худшая в команде. Я не чувствовала ни рук, ни ног и в последние дни пыталась реанимировать своё тело. Вот мышца (показывает на свою голову), с которой можно поработать. Всё остальное мёртво.



Я смогла провести перед гонкой 20-минутную разминку, но после этого пришлось уйти в раздевалку. Тело не восстановилось — это видно. Это не то тело, к которому я привыкла. Сегодня, когда я отстала, видела звёзды.



Моё состояние меня сильно расстраивает. У меня никогда не было таких ощущений — в ногах, руках, во всём теле. Не чувствую, что особо заслужила медаль, но у меня отличные партнёры», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.