Спортивный психолог объяснила, как ситуация вокруг Валиевой скажется на её психике

Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова ответила на вопрос, как информационный ажиотаж вокруг Камилы Валиевой может повлиять на её психику.
«Ситуация непростая. Находясь в России, очень сложно судить о том, что происходит на самом деле. Пока что остаётся просто наблюдать со стороны и пожелать молодой спортсменке проявлять стойкость и сохранять фокус внимания на поставленной цели.
Чисто психологически однозначно ситуация неблагоприятная — она не может не влиять на личность спортсмена. Мы много таких случаев можем вспомнить с участием сильнейших спортсменов сборной России. Превосходство России очевидно, ведь с фактами сложно спорить.
Российские атлеты во многих видах спорта превосходят иностранцев: и технически, и тактически, и психологически. Нашим спортсменам всегда приходится выступать в сложных психологических условиях. Даже с учётом того, что у нас нет флага, мы всё равно выходим и показываем лучшие результаты. «Собаки лают — караван идёт».
Дух у наших спортсменов закалённый и привычный к таким провокациям. Что здесь может быть неблагоприятного? То, что это происходит непосредственно перед стартом: спортсмен готовится, а вокруг него создаётся такой ажиотаж, травля, буллинг. Вся страна поддерживает Камилу, как поддерживала сестёр Авериных, Бережную и Сихарулидзе, Немова. Россия, к сожалению, часто cтановится участником подобных несправедливых историй. Нас закаляют этим, мы всё равно остаёмся мировыми лидерами.
В конкретной ситуации с точки зрения психологии очень сложно сейчас спортсменке. Но её задача сейчас: максимально абстрагироваться, из общества выделять тех, кто её поддерживает, а таких людей большинство, постараться удержать фокус внимания на поставленных целях и задачах. Нет больше рекомендаций, потому что нет конкретных фактов, на которые мы можем опираться», — сказала Борзенкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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