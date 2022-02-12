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Спортивный психолог объяснила, как ситуация вокруг Валиевой скажется на её психике

Спортивный психолог объяснила, как ситуация вокруг Валиевой скажется на её психике
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Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова ответила на вопрос, как информационный ажиотаж вокруг Камилы Валиевой может повлиять на её психику.

«Ситуация непростая. Находясь в России, очень сложно судить о том, что происходит на самом деле. Пока что остаётся просто наблюдать со стороны и пожелать молодой спортсменке проявлять стойкость и сохранять фокус внимания на поставленной цели.

Чисто психологически однозначно ситуация неблагоприятная — она не может не влиять на личность спортсмена. Мы много таких случаев можем вспомнить с участием сильнейших спортсменов сборной России. Превосходство России очевидно, ведь с фактами сложно спорить.

Российские атлеты во многих видах спорта превосходят иностранцев: и технически, и тактически, и психологически. Нашим спортсменам всегда приходится выступать в сложных психологических условиях. Даже с учётом того, что у нас нет флага, мы всё равно выходим и показываем лучшие результаты. «Собаки лают — караван идёт».

Дух у наших спортсменов закалённый и привычный к таким провокациям. Что здесь может быть неблагоприятного? То, что это происходит непосредственно перед стартом: спортсмен готовится, а вокруг него создаётся такой ажиотаж, травля, буллинг. Вся страна поддерживает Камилу, как поддерживала сестёр Авериных, Бережную и Сихарулидзе, Немова. Россия, к сожалению, часто cтановится участником подобных несправедливых историй. Нас закаляют этим, мы всё равно остаёмся мировыми лидерами.

В конкретной ситуации с точки зрения психологии очень сложно сейчас спортсменке. Но её задача сейчас: максимально абстрагироваться, из общества выделять тех, кто её поддерживает, а таких людей большинство, постараться удержать фокус внимания на поставленных целях и задачах. Нет больше рекомендаций, потому что нет конкретных фактов, на которые мы можем опираться», — сказала Борзенкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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