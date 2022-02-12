Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу сборной России в эстафете на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
«Счастью нет предела, я не могу описать это словами. Просто фантастические эмоции, которые, кажется, я не испытывала, когда сама побеждала. Реально это совсем другое. Девчонкам на финише сказала: «Я же говорила, что вы будете олимпийскими чемпионами». Я верила в них, и случилось так, как должно было случиться. Каждая из девочек сделала всё чётко. Просто супер. Олимпиада не закончилась, мы ещё поборемся. Хочу поблагодарить всех болельщиков!» — цитирует Вяльбе сайт «Матч ТВ».
Завтра, 13 февраля, на Олимпиаде состоится мужская эстафета.
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- 12 февраля 2022
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