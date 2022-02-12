Алина Загитова обратилась к Камиле Валиевой, попавшей в скандал на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова впервые высказалась о скандальной ситуации с Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Вчера, 11 февраля, была официально подтверждена информация о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Её участие в личном турнире зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Выездная панель CAS начнёт рассматривать дело Валиевой завтра, 13 февраля, в 15:30 мск.

Личный турнир фигуристок на Олимпиаде-2022 начнётся 15 февраля.

«Камила, ты держись. Ты потрясающая девочка. Как сказала Татьяна Анатольевна, мы – не – верим», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

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