«Это травля в чистом виде». Психолог — об атаке британского журналиста на Валиеву

Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова высказалась о нападках британского журналиста на Камилу Валиеву. Также Борзенкова ответила на вопрос, как с точки зрения психологии нужно реагировать на такие ситуации.

«Вообще никак не реагировать, сохранять настрой и не останавливаться. По сути, это травля в чистом виде, попытка деморализовать, развалить, отвлечь спортсмена, то есть расфокусировать перед стартом, сместить цель. Когда перед соревнованиями спортсмен должен максимально сосредотачиваться, внешние искусственно созданные стрессогенные факторы, естественно, будут выбивать почву из-под ног, это естественная реакция, если спортсмен будет в эти эмоции включаться.

Не реагировать! У неё большая группа поддержки — все мы её поддерживаем. Здесь пока что нет других возможностей, ведь она находится внутри этой ситуации. Нужно постараться оградить себя от информационного поля максимально», — сказала Борзенкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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