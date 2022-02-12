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Спортивный психолог оценила молчание тренерского штаба Валиевой во время скандала на ОИ

Спортивный психолог оценила молчание тренерского штаба Валиевой во время скандала на ОИ
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Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова оценила информационные действия тренерского штаба Камилы Валиевой во время скандала вокруг неё на Олимпийских играх в Пекине.

«Правильно ли молчать? Я думаю, что да. А зачем им что-то обсуждать, какой в этом смысл? Они делают своё дело и делают его хорошо. Пока нет официальных и достоверно подтверждённых фактов, о чём мы можем говорить? Они профессиональный коллектив. Сплотились, закрылись, усилились и концентрируются на своих задачах — это очень правильно. Если они начнут участвовать в сплетнях, это просто-напросто будет отвлекать их. Хочется верить в положительный исход ситуации», — сказала Борзенкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

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