Спортивный психолог оценила молчание тренерского штаба Валиевой во время скандала на ОИ

Мастер спорта России международного класса по фигурному катанию, спортивный психолог Виктория Борзенкова оценила информационные действия тренерского штаба Камилы Валиевой во время скандала вокруг неё на Олимпийских играх в Пекине.
«Правильно ли молчать? Я думаю, что да. А зачем им что-то обсуждать, какой в этом смысл? Они делают своё дело и делают его хорошо. Пока нет официальных и достоверно подтверждённых фактов, о чём мы можем говорить? Они профессиональный коллектив. Сплотились, закрылись, усилились и концентрируются на своих задачах — это очень правильно. Если они начнут участвовать в сплетнях, это просто-напросто будет отвлекать их. Хочется верить в положительный исход ситуации», — сказала Борзенкова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
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- 12 февраля 2022
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